"ضيف عزيز في وطنه الثاني".. مقتطفات من تفاعل الصحافة المصرية مع زيارة ولي العهد

وتحدث الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، في تصريحات خاصة مع "الدستور"، عن أهمية زيارة سمو ولي العهد السعودي حيث قال: "إن هناك تحركات كثيرة حاليًا، فهناك تحركات مع روسيا والولايات المتحدة وأوروبا؛ ولذلك لا بد من أن يكون ليس فقط نظامًا دوليًّا جديدًا؛ لكن أن يكون نظامًا عربيًّا جديدًا، وهذا ما يتمناه سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وهو تفكير منطقي للمستقبل يزن التغيرات العالمية سواء كانت في آسيا أو الغرب".