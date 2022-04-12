ضيوف الرحمن ينوهون بجهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال رمضان

تنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، العديد من المناشط الدعوية والتوعوية في مساجد العاصمة المقدسة، ومصليات المنطقة المركزية ومسجد أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- بالنعيم، حيث ثمّن ضيوف الرحمن من المعتمرين بجهود الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل.
ففي البداية، أكد رئيس قسم العلوم بوزارة المعارف في دولة فلسطين الدكتور حمد تربيه أن ما لمسناه من حكومة خادم الحرمين الشريفيين وسمو ولي العهد الأمين من تسهيل لقاصدي بيت الله الحرام، والخدمات التي تقدمها الوزارة متميزة وترتقي لتطلعات المعتمرين، منوها بأهمية كبائن الإفتاء الموجودة في مسجد التنعيم، حيث يُجيب من خلالها العلماء عن أسئلة المعتمرين فجزاهم الله خيرا.
فيما ثمّن المعتمر محمود سنوي من جمهورية مصر العربية، التطور الذي طرأ على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من مناشط توعوية ودعوية بعدد من اللغات والدعاة المترجمين وتوفير المطويات الدينية التي تسهل على المعتمر أداء المناسك، وفق ما جاء به الكتاب والسنة المطرة، سائلا الله أن لا يحرم القائمين على هذه الخدمات المقدمة خير الجزاء.
من جانبه، عبّر المواطن مطر العتيبي عن شكره وثنائه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على عنايتهم ورعايتهم ببيوت الله عز وجل، وتقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.