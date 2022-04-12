ضيوف الرحمن ينوهون بجهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال رمضان

فيما ثمّن المعتمر محمود سنوي من جمهورية مصر العربية، التطور الذي طرأ على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من مناشط توعوية ودعوية بعدد من اللغات والدعاة المترجمين وتوفير المطويات الدينية التي تسهل على المعتمر أداء المناسك، وفق ما جاء به الكتاب والسنة المطرة، سائلا الله أن لا يحرم القائمين على هذه الخدمات المقدمة خير الجزاء.