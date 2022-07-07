ضيوف "مكة اليوم" الإذاعي ينقلون صورة حية وميدانية عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

يواصل ضيوف البرنامج الموسمي "مكة اليوم" الإذاعي، من قيادات الجهات الحكومية والمدنية والخدمية والأهلية، نقل صورة صوتية حية عن الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في حج هذا العام 1443 سواء في منافذ الدخول أو في المدينتين المقدستين وأيضًا في المشاعر المقدسة.
برنامج "مكة اليوم" الذي يبث على الهواء مباشرة من الساعة 5 عصر، ويستمر لمدة ساعتين، من إعداد وتنفيذ وتقديم الزميل الإعلامي الدكتور فارس بدر جمال، ويشاركه الزميل الإعلامي فيصل الزهراني. ويعمل على إبراز جهود الجهات والقطاعات الحكومية الميدانية والعاملين فيها، التي وفرتها الدولة المباركة -حرسها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، سواء كانت جهات حكومية أو مدنية أو عسكرية وكذلك في القطاع الخاص والتي تقدم خططها وبرامجها في موسم حج هذا العام 1443.
وأوضح الدكتور "فارس" أن البث المباشر لبرنامج "مكة اليوم" يستمر حتى الساعة 7 مساء يوميًّا، ويستضيف البرنامج الشخصيات حسب الخطة والجدول الزمني.
وسوف يستمر تقديمه وبثه -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم غد الجمعة 9/ 12/ 1443 لنقل صورة حية صوتية مباشرة عن مختلف الجهود التي تقدم على أرض الميدان لخدمة ضيوف الرحمن.
جدير بالذكر أن البرنامج الإذاعي المباشر (مكة اليوم) يأتي في عامه الثاني، وهو من إعداد وتقديم وتنسيق وتنفيذ الزميل الإعلامي المميز الدكتور فارس بدر جمال، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، والمشرف التعليمي بجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بمحافظة جدة.