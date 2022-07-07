ضيوف "مكة اليوم" الإذاعي ينقلون صورة حية وميدانية عن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

برنامج "مكة اليوم" الذي يبث على الهواء مباشرة من الساعة 5 عصر، ويستمر لمدة ساعتين، من إعداد وتنفيذ وتقديم الزميل الإعلامي الدكتور فارس بدر جمال، ويشاركه الزميل الإعلامي فيصل الزهراني. ويعمل على إبراز جهود الجهات والقطاعات الحكومية الميدانية والعاملين فيها، التي وفرتها الدولة المباركة -حرسها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، سواء كانت جهات حكومية أو مدنية أو عسكرية وكذلك في القطاع الخاص والتي تقدم خططها وبرامجها في موسم حج هذا العام 1443.