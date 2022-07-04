طاقات وطنية.. جهود العاملين في الجهات الحكومية والخدمية تتضافر لخدمة ضيوف الرحمن

وخصصت 335 من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان من خلال تقسيمهم لعدة فرق ووحدات لخدمة وتوفير جميع الإمكانات لهم، إضافة لأكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، يقدمون خدماتهم بعدة لغات، في استقبال وترحيل البلاغات في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل، ومتابعة الحالة من قبل الفريق الطبي حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة، إضافة إلى وجود مترجمين بعدة لغات لسهولة لتسهيل التواصل مع المستفيدين.