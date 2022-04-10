طالبات الثانوية بـ"أصالة جدة" محرومات من النقل المدرسي منذ بداية الفصل الثالث

يواجه أهالي حي الأصايل بجدة معاناة في نقل بناتهم إلى المدارس الثانوية بعد أن استهلوا الفصل الدراسي الثالث بالحرمان من النقل المدرسي دون توضيح الأسباب؛ ما اضطر عددًا من أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهن، رغم أن آباءهن سددوا رسوم النقل المدرسي.
وقال المواطن صالـح الحارثي، وهو أحد أولياء أمور الطالبات بالمرحلة الثانوية في حي الأصايل بجدة، لـ"سبق": "بناتنا حُرمن من النقل المدرسي منذ بداية الفصل الدراسي الثالث دون أسباب؛ إذ توقف النقل المدرسي فجأة بالرغم من سداد رسوم النقل!".
وعبَّر عن قلقه لعدم وجود نقل مدرسي للطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثالث ودخول رمضان، فيما يلجأ بعض الآباء لدفع مبالغ باهظة للنقل الخاص؛ ما كلفهم الكثير علاوة على تسديد الرسوم!
وأضاف بأن الحافلات الأخرى بالمرحلة المتوسطة تعمل، بينما توقفت حافلات المرحلة الثانوية منذ بداية الفصل الدراسي الثالث على الرغم من عملها منذ بداية السنة الدراسية. مشيرًا إلى أنه تقدَّم بالعديد من الشكاوى لكن دون حلول تذكر.