طالبات الثانوية بـ"أصالة جدة" محرومات من النقل المدرسي منذ بداية الفصل الثالث

وأضاف بأن الحافلات الأخرى بالمرحلة المتوسطة تعمل، بينما توقفت حافلات المرحلة الثانوية منذ بداية الفصل الدراسي الثالث على الرغم من عملها منذ بداية السنة الدراسية. مشيرًا إلى أنه تقدَّم بالعديد من الشكاوى لكن دون حلول تذكر.