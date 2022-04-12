طالبات المملكة يحصدن 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات

ويعد الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات واحدًا من 17 أولمبيادًا دوليًا وإقليميًا في المجالات العلمية (فيزياء، كيمياء، علوم، رياضيات، أحياء، معلوماتية) التي تُقام سنويًا، حيث تعمل مؤسسة موهبة بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية لإعداد المنتخبات السعودية التي تمثِّل المملكة في هذه الأولمبيادات، من خلال دورات تدريبية متقدمة في هذه المجالات، إضافةً إلى مناهج وزارة التعليم؛ لإعداد الطلاب للمنافسة الدولية ضمن المنتخبات السعودية العلمية.