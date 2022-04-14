طالبات كلية الحرم المكي الشريف يشاركن في منظومة العمل التطوعي في المسجد الحرام

من جانبه أكد عميد كلية الحرم المكي الدكتور حسن بالبيد أهمية هذا الجانب في تعزيز جوانب الشراكة المجتمعية التي تقدمها الكلية، وما له من دور في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف إلى تطوير العمل التطوعي وتهيئة البيئة المناسبة لتنميته والوصول إلى مليون متطوع خلال المدة القادمة.