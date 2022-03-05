"طالبة بـ"تقنية جدة" تفوز بجائزة الخليج للابتكار والإبداع

ورعى المتسابقةَ منسوبو التدريب التقني والمهني، وعلى رأسهم محافظ المؤسسة د. أحمد بن فهد الفهيد، وبالتنسيق مع وكيلة شؤون المتدربات إيمان العزيزي، وريم الكريديس، مشرفة نادي الموهبة بالكلية، كما تم تكريمها بدرع نادي الجوف لذوي الهمم، وحصولها على شيك بقيمة خمسة آلاف ريال إثر ابتكارها فكرة "فن البصيرة" التي تخدم ذوي الهمم وفئة المكفوفين، وخاصة أنها قد دعمت ابتكارها بلوحة فنية إبداعية عبرت من خلالها عن مدى تضامنها ومساندتها لفئة المكفوفين، متمنية أن تفتح لها آفاقًا جديدة في مجال الابتكار وتثري تجربتها.

