٦٠٠ طالبة يعدن إلى مقاعد الدراسة بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي

وقالت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة ومديرة القسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف مرام المعطاني: إدارة المعهد استكملت جميع الخطط والاستعدادات في وقت سابق لاستقبال الطالبات، ومتابعة انتظام حضورهن وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتجهيز الفصول والمرافق بشكل كامل، وتوفير كافة الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة من أجل صناعة بيئة مدرسية حاضنة للإبداع والتميز ومحفزة على التنافس والطموح.