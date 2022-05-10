٦٠٠ طالبة يعدن إلى مقاعد الدراسة بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي

عاد أكثر من ٦٠٠ طالبة من مختلف المراحل الدراسية بالقسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف إلى مقاعد الدراسة؛ لاستكمال الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي 1443هـ وسط منظومة عمل متكاملة من خدمات تعليمية وتربوية توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وقالت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة ومديرة القسم النسائي بمعهد الحرم المكي الشريف مرام المعطاني: إدارة المعهد استكملت جميع الخطط والاستعدادات في وقت سابق لاستقبال الطالبات، ومتابعة انتظام حضورهن وفق الإجراءات والاحترازات الوقائية، وتجهيز الفصول والمرافق بشكل كامل، وتوفير كافة الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة من أجل صناعة بيئة مدرسية حاضنة للإبداع والتميز ومحفزة على التنافس والطموح.
وأضافت: شارك الفريق التطوعي من المعهد في استقبال الطالبات وتوزيع الهدايا عليهن، ونشيد بجهود الكادر الإداري والتعليمي بالمعهد في نجاح خطة استقبال الطالبات.
وعبرت الطالبات عن حماسهن لمواصلة الرحلة التعليمية وفرحهن لرؤية الزميلات والمعلمات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأكدن العزم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح والإسهام في نهضة الوطن والرقي به.