طالب في طب جامعة جازان يشارك في نشر ٨ أوراق علمية

شارك الطالب بالسنة السادسة بكلية الطب بجامعة جازان محمد عمر سالم شامي في نشر ٨ أوراق علمية، واحدة منها كباحث رئيس، في مختلف المجلات العلمية الطبية المحكمة.
وتنوعت أبحاث "شامي" بين مختلف المواضيع الطبية، التي تمس واقع المنطقة كالاحتراق الوظيفي وزيادة الوزن وآثاره النفسية المختلفة ومدى الوعي بالأساسيات الطبية كالإنعاش القلبي الرئوي لدى أفراد المجتمع.
وجاءت هذه الأبحاث تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المختلفة كالشؤون الصحية وإدارات التعليم بالمنطقة وتوجت هذه الأبحاث بالنشر في كبريات أوعية النشر الطبي كمجلة Frontier in Psychology.
وثمن "شامي" الدعم الكبير الذي يتلقاه من رئيس جامعة جازان، وكذلك كلية الطب ممثلة بعميدها د. أنور مكين ووكالة الكلية للبحث والتطوير ووحدة البحث العلمي والمنهج الرصين الذي تلقاه إبان دراسته فقد كان لذلك دور كبير في صقل مهاراته البحثية.