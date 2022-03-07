طالب من "تعليم صبيا" يبتكر "روبوتًا" يساعد مزارعي البن على زيادة إنتاجهم

كرّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، الطالب الموهوب وسام بن جابر المالكي من إدارة تعليم صبيا عقب عرض نموذج ابتكاره "روبوتًا"، يُسهم في مساعدة مزارعي البن بمنطقة جازان على زيادة إنتاجهم من خلال أتمتة فرز البن، بشكل آلي بالاعتماد على اللون والرطوبة، منوهًا بالعمل المتميز الذي يتزامن مع عام القهوة السعودية 2022م.
وهنأ الأمير محمد الطالب على استحقاقه هذا التكريم، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة بالموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية في مختلف مناطق المملكة والدور الفاعل لوزارة التعليم في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
وكان الطالب وسام المالكي قد حقق نظير ابتكاره المركز السادس على مستوى المملكة في الجائزة الكبرى خلال تمثيله إدارة تعليم صبيا في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2022م إضافة إلى تحقيقه جائزة خاصة في الأمن السيبراني وترشيحه على مستوى المملكة للورش التأهيلية بمسابقة ISEF الدولي, ومشاركته على مستوى المملكة في مسابقة الفيرست ليقو للروبوت، وشارك أخيرًا في مسابقة مدرستي تبرمج التي ترعاها وزارة التعليم.
ويأتي مشروع الطالب ليحل مشكلة وتحديًا يجده المزارعون في بيئتهم بمحافظة الداير بمنطقة جازان المشهورة بزراعة البن وتزامنًا مع عام القهوة السعودية 2022.
حضر التكريم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي ومحافظ الدائر بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة.