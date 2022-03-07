طالب من "تعليم صبيا" يبتكر "روبوتًا" يساعد مزارعي البن على زيادة إنتاجهم

كرّم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، الطالب الموهوب وسام بن جابر المالكي من إدارة تعليم صبيا عقب عرض نموذج ابتكاره "روبوتًا"، يُسهم في مساعدة مزارعي البن بمنطقة جازان على زيادة إنتاجهم من خلال أتمتة فرز البن، بشكل آلي بالاعتماد على اللون والرطوبة، منوهًا بالعمل المتميز الذي يتزامن مع عام القهوة السعودية 2022م.