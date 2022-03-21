طرح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة بأساليب البناء الحديث

من جانبه أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة التطوير العقاري، أن الطلاب المشاركين في الورشة من الفئة السنية بين 10 إلى 15 سنة من مختلف مدارس الرياض، وحرصنا أن يكون البرنامج جاذباً ومفيداً لأبنائنا الطلاب، من خلال تبسيط عالم البناء المعقد بطريقة بسيطة ومشوقة، وتطوير المهارات العلمية والرقمية، وخلق الاهتمام ورفع الوعي في قطاع البناء وأساليب البناء الحديث، وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب.