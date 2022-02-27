طرح مشروعات لدرء أخطار السيول بأكثر من 23 مليون ريال في عسير

طرحت أمانة منطقة عسير، اليوم، عددًا من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بأكثر من 23 مليون ريال، سيتم تنفيذها في أحياء "المحالة" و"الطبجية" و"طريق المطار" بمدينة أبها.

وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي إلى أن هذه المشروعات تشمل تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية والعبارات الصندوقية مواكبةً للنمو العمراني المستمر على جميع المحاور، حيث ستسهم هذه المشروعات في رفع مستوى الخدمات عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية، حيث تم اعتمادها ضمن أعمال أمانة منطقة عسير لاحتواء مياه الأمطار ودرء أخطارها التي قد تنجم عن تدفق السيول، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول التي تخدم الأحياء بمدينة أبها.

وأكد أن الأمانة أنهت جميع الدراسات الهيدرولوجية لمدينة أبها وبناءً عليها تم إعداد حزمة من المشروعات المتعلقة بدرء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.