طرف صناعي يعيد أربعينيًّا لحياته الطبيعية في إنجاز لـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز التأهيل الطبي- عن تركيبها لطرف صناعي لمريض أربعيني تمت إحالته من منطقة جازان، كان مصابًا بشلل الأطفال منذ ولادته، مع بتر أسفل الركبة للقدم المصابة بالشلل؛ بسبب إصابته بمضاعفات مرض السكري.
وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل، محمد الجهني، أن هذه الحالة المرضية نادرة، وكانت تحديًّا كبيرًا؛ حيث تم -ولله الحمد- عمل الطرف الصناعي للمريض، وتدريب المريض عليه، وكان -بفضل الله- مُعينًا له ليتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.
وأشار إلى حرص مركز التأهيل الطبي بالمدينة على تقديم الخدمات العلاجية لمراجعيها بكل يسر وسهولة.