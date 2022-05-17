طرف صناعي يعيد أربعينيًّا لحياته الطبيعية في إنجاز لـ"سعود الطبية"

وأوضح رئيس قسم تقنيات التأهيل، محمد الجهني، أن هذه الحالة المرضية نادرة، وكانت تحديًّا كبيرًا؛ حيث تم -ولله الحمد- عمل الطرف الصناعي للمريض، وتدريب المريض عليه، وكان -بفضل الله- مُعينًا له ليتمكن من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.