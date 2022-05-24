"طروق السعودية" يستكمل جولة الحصر الميداني في عسير.. وهذه دعوته للأهالي

ويتبع البرنامج منهجية "الأرشيف الثقافي" في وزارة الثقافة والمتوائمة مع منهجية "اليونسكو"، حيث يعمل الفريق خلال جولته على الاجتماع بالأهالي عموماً، والمهتمين بالتراث، والممارسين للفنون التراثية في المنطقة، وصانعي الآلات الموسيقية والإيقاعية، والمؤرخين والمتخصصين والباحثين؛ لحصر الألوان التراثية تمهيداً للمرحلة التالية التي ستمتد لقرابة 10 أشهر يتم خلالها توثيق تلك الألوان بمعايير إنتاجية عالية؛ فيديو وصوت وتدوين موسيقي وتدوين للأداء الحركي، وإنتاج وثائقيات تسلط الضوء على الموروث العريق لعامة الجمهور، ومواد مرئية وصوتية متخصصة يستفيد منها الباحثون في دراساتهم، ويستلهم منها الفنانون في أعمالهم الموسيقية والمسرحية والأدائية والفنية عموماً.