"طروق السعودية" يستكمل جولة الحصر الميداني في عسير.. وهذه دعوته للأهالي

يستكمل برنامج "طروق السعودية" لصون الموروث الموسيقي والأدائي في المملكة، برعاية هيئة الموسيقى وهيئة المسرح والفنون الأدائية جولاته للحصر الميداني للألوان التراثية الموسيقية والأدائية الغنية في منطقة عسير.
جاء ذلك بعد أن توقفت أعماله خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والتي عمل خلالها فريق الحصر المكون من 10 باحثين متخصصين على حصر الألوان التراثية في أربع محافظات هي: محايل عسير، وبارق، ورجال ألمع، والمجاردة، حيث سيستكمل الفريق جولته في باقي المحافظات حسب توزيعها الجغرافي.
ودعا فريق "طروق السعودية" أهالي منطقة عسير كافة لزيارة مقر الفريق في فندق أزد بمدينة أبها خلال الفترة من 25 مايو وحتى 25 يونيو 2022، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، وذلك للمشاركة في جهود التوثيق في المنطقة .
ويتبع البرنامج منهجية "الأرشيف الثقافي" في وزارة الثقافة والمتوائمة مع منهجية "اليونسكو"، حيث يعمل الفريق خلال جولته على الاجتماع بالأهالي عموماً، والمهتمين بالتراث، والممارسين للفنون التراثية في المنطقة، وصانعي الآلات الموسيقية والإيقاعية، والمؤرخين والمتخصصين والباحثين؛ لحصر الألوان التراثية تمهيداً للمرحلة التالية التي ستمتد لقرابة 10 أشهر يتم خلالها توثيق تلك الألوان بمعايير إنتاجية عالية؛ فيديو وصوت وتدوين موسيقي وتدوين للأداء الحركي، وإنتاج وثائقيات تسلط الضوء على الموروث العريق لعامة الجمهور، ومواد مرئية وصوتية متخصصة يستفيد منها الباحثون في دراساتهم، ويستلهم منها الفنانون في أعمالهم الموسيقية والمسرحية والأدائية والفنية عموماً.
يُذكر أن برنامج "طروق السعودية" لصون الموروث الموسيقي والأدائي في المملكة ، كان قد انطلق في منطقة عسير في شهر مارس الماضي، ضمن خطة متكاملة لتوثيق الألوان التراثية الموسيقية والأدائية في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى المحافظة عليها وتقديمها محلياً وعالمياً في شكلٍ يحفز الباحثين والفنانين لدراستها، والاستفادة من قيمتها الثقافية والإنسانية .