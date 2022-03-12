طريف تسجّل 3 مئوية.. "الحصيني" يتوقّع أمطار السبت و"الوسطى" حاضرة

توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواءٌ غائمة جزئياً على المنطقة الشمالية وعلى شمال المنطقة الوسطى، مع هطول أمطار متفاوتة على شمال الوسطى والشرقية وشرق المرتفعات.
وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر اليوم: المنطقة الشمالية شهدت فجر اليوم السبت أجواءً باردة، وسجلت درجات الحرارة في طريف 3 درجات مئوية، وأجواء مائلة للبرودة على المنطقة الوسطى وسجلت العاصمة الرياض 17 درجة مئوية، فيما كانت باقي المناطق معتدلة وأعلاها جازان 27 مئوية".
من جهته، كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية؛ يمتد هذا الانخفاض، ويُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها.