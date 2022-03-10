طريقة مشوقة لاستقبال طلاب اختبار الفيزياء بثانوية الأمير نايف بتعليم المجمعة

ورصد فريق الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة، ردود فعل إيجابية للطلاب حول هذه المبادرة؛ حيث أكدوا أنها دفعت بهم إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء؛ فيما لفت معلم المادة إلى أن هذه المبادرة أتت للتحفيز والتشجيع والتخلص من رهبة اختبار المادة والحد من القلق والتوتر.