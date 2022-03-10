طريقة مشوقة لاستقبال طلاب اختبار الفيزياء بثانوية الأمير نايف بتعليم المجمعة

نفّذت مدرسة الأمير نايف الثانوية، اختبار مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي بطريقة مشوقة؛ حيث قدّمت الورود للطلاب مع توزيع الأسئلة كبادرة تحفيزية للطلاب من خلال تعزيز الدافعية لمواصلة الدراسة، والحد من رهبة الاختبارات، وجعل المادة مادة محببة للجميع.
وحملت البادرة شعارات "علمتني الفيزياء"، و"لا توجد حركة من غير قوة"، و"هي أحلامنا لن تتحقق إلا بالاجتهاد والمحاولة".
قدّم المبادرة معلم مادة الفيزياء متعب بن عبدالرحمن الزهراني، بحضور المساعد للشؤون المدرسية بتعليم المجمعة فهد بن حسن العولة، ولاقت استحسان الجميع في الوسط التعليمي؛ لما لها من أثر نفسي وإرشادي للطلاب.
ورصد فريق الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة، ردود فعل إيجابية للطلاب حول هذه المبادرة؛ حيث أكدوا أنها دفعت بهم إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء؛ فيما لفت معلم المادة إلى أن هذه المبادرة أتت للتحفيز والتشجيع والتخلص من رهبة اختبار المادة والحد من القلق والتوتر.
من جانبه قدّم المساعد للشؤون المدرسية بتعليم المجمعة، شكره لإدارة المدرسة؛ ممثلة في مديرها ناصر بن عبدالعزيز العتيبي، ومعلم المادة على الإبداع غير المستغرب من المعلمين صناع أجيال المستقبل.