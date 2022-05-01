طقس آخر يوم في رمضان.. رياح وأتربة على هذه المناطق وأمطار بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10- 32 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.