طقس الأربعاء.. أمطارٌ وسحبٌ رعدية وزخاتُ البَرَد حاضرة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى غربية تتحوّل تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.