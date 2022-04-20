طقس الأربعاء.. الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار بـ ٦ مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي الأوسط بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 -18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.