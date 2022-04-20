طقس الأربعاء.. الفرصة مهيّأة لهطول الأمطار بـ ٦ مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق.