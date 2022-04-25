طقس الإثنين.. فرص الأمطار ما زالت قائمة بمعظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة.