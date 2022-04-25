طقس الإثنين.. فرص الأمطار ما زالت قائمة بمعظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 32 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.