طقس الإثنين.. فرص الهطولات قائمة بـ ٤ مناطق والغبار يواعد ٧ أخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، كذلك على منطقة الجوف، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.