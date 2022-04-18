طقس الإثنين.. فرص الهطولات قائمة بـ ٤ مناطق والغبار يواعد ٧ أخرى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية، كذلك على منطقة الجوف، والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.