طقس الثلاثاء.. أمطار متوقعة بمناطق ورياح وغبار بأخرى

قال المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتوقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من تلك المناطق.