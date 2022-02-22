طقس الثلاثاء.. رياح نشطة وأتربة على الرياض والشرقية وتمتد إلى نجران

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.



وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى غربية تتحول خلال النهار جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وحالة الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.