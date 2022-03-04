"طقس الجمعة": رياح سطحية وتدني في مدى الرؤية على الشمالية والرياض والشرقية والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.