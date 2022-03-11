"طقس الجمعة": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على الشمالية والجوف وسواحل مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50 كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتَي الشرقية والرياض، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.