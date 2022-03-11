"طقس الجمعة": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على الشمالية والجوف وسواحل مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50 كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتَي الشرقية والرياض، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة، وتكون السماء غائمة جزئياً؛ قد تتخللها سحبٌ رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.