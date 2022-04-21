طقس الخميس.. أمطار متوقعة وسماء غائمة وانخفاض في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الرياض) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.