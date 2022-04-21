طقس الخميس.. أمطار متوقعة وسماء غائمة وانخفاض في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.. كما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الرياض) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة، ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط؛ بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.. وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، كما قد يصل إلى ثلاثة أمتار.. ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط.. وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.