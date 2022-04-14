طقس الخميس وفرص الهطولات.. 6 مناطق موعودة والرياض حاضرة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على مرتفعات: (الباحة، عسير، جازان) ولا يُستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من تلك المناطق.