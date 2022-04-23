طقس السبت.. أمطارٌ رعدية مصحوبة بزخات بَرَد قد تمتد للرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي الأوسط بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.