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طقس السبت.. أمطارٌ رعدية مصحوبة بزخات بَرَد قد تمتد للرياض

تقرير "الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية
طقس السبت.. أمطارٌ رعدية مصحوبة بزخات بَرَد قد تمتد للرياض
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة؛ تمتد إلى مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي الأوسط بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد

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