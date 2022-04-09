طقس السبت.. انخفاض الحرارة بهذه المناطق ورياح وأتربة في أخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.