"طقس العرب": أحوال جوية خماسينية على شرق ووسط المملكة.. اليوم الاثنين

ومن المرتقب أن يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني اليوم الاثنين، نحو الأراضي العراقية، وتتمثل تأثيراته في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة؛ لتصبح أدفأ من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالى 8- 10 درجات مئوية، وتسود أحوال جوية خماسينية تتمثل في طقس دافئ وجاف ومغبر في بعض المناطق.