"طقس العرب": أحوال جوية خماسينية على شرق ووسط المملكة.. اليوم الاثنين

تشير النماذج العددية الحاسوبية المشغلة في مركز "طقس العرب"، إلى توقعات بتحرك المنخفض الجوي الخماسيني شرقًا يوم الاثنين، ليتمركز جنوب شرق الأراضي العراقية، يجلب معه أحوالًا جوية خماسينية على أجزاء عدة من شرق ووسط المملكة.
ومن المرتقب أن يتحرك المنخفض الجوي الخماسيني اليوم الاثنين، نحو الأراضي العراقية، وتتمثل تأثيراته في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في أجزاء واسعة من شرق ووسط المملكة؛ لتصبح أدفأ من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالى 8- 10 درجات مئوية، وتسود أحوال جوية خماسينية تتمثل في طقس دافئ وجاف ومغبر في بعض المناطق.
وبالتزامن مع ذلك تتراجع تأثيرات المنخفض الجوي الخماسيني عن شمال المملكة؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في تلك المناطق، وتتراجع سرعة الرياح والأجواء المغبرة.