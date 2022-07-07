"طقس العرب": اتساع رقعة تأثير منخفض المونسون ليشمل السعودية واليمن

وفي السعودية تعتبر صحراء الربع الخالي أكثر مناطق المملكة تأثرًا بمنخفض المونسون؛ إذ يُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية ليل الأربعاء ويوم الخميس، وأن تتساقط الأمطار الرعدية بين الحين والآخر؛ في حين يُحتمل تشكل بعض السحب الرعدية محلية الطابع أقصى جنوب منطقة الرياض؛ مما يرفع من احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار في هذه المناطق.