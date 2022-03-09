"طقس العرب": اقتراب منخفضٍ خماسيني جديد اليوم مع ارتفاعٍ على درجات الحرارة بشمال السعودية

تَوقع "طقس العرب"، أن يقترب منخفض جوي خماسيني جديد يتمركز شمال السعودية؛ لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لكنها تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية في العديد من المناطق الداخلية.