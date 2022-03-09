"طقس العرب": اقتراب منخفضٍ خماسيني جديد اليوم مع ارتفاعٍ على درجات الحرارة بشمال السعودية

تَوقع "طقس العرب"، أن يقترب منخفض جوي خماسيني جديد يتمركز شمال السعودية؛ لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لكنها تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية في العديد من المناطق الداخلية.
كما تَوقع أن يكون الطقس معتدلًا في المناطق الساحلية، دافئًا في بقية المناطق، مع ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للأتربة والغبار الخفيف في المناطق المكشوفة.
ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الليلية مقارنة مع الليالي السابقة، ويكون الطقس معتدلًا في عموم المناطق، وتزداد كميات ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء محدودة.
وتكون الرياح جنوبية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للأتربة والغبار خاصة في المناطق الداخلية.