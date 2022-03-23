"طقس العرب": اندفاع لكتلة هوائية باردة تؤثر على القطاع الشمالي من المملكة.. الخميس

ويترافق مع تعمق الكتلة الباردة في أجواء المنطقة، اندفاع لرياح غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا، تتجاوز بعض هباتها حاجز 60 كم/ساعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشدة متوسطة، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، على أن تتركز فرص الغبار في القريات وطريف وحزم الجلاميد. وينصح كادر التنبؤات في "طقس العرب" بضرورة الانتباه من انخفاض الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر يومي الخميس والجمعة.