"طقس العرب": اندفاع لكتلة هوائية باردة تؤثر على القطاع الشمالي من المملكة.. الخميس

يتوقع "طقس العرب" احتمالية تأثر القطاع الشمالي من المملكة يوم الخميس باندفاع لكتلة هوائية باردة تترافق بانخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة؛ خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر؛ إذ يتوقع أن تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي.
ويترافق مع تعمق الكتلة الباردة في أجواء المنطقة، اندفاع لرياح غربية نشطة مع هبات قوية أحيانًا، تتجاوز بعض هباتها حاجز 60 كم/ساعة، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشدة متوسطة، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، على أن تتركز فرص الغبار في القريات وطريف وحزم الجلاميد. وينصح كادر التنبؤات في "طقس العرب" بضرورة الانتباه من انخفاض الحرارة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر يومي الخميس والجمعة.
كما يُنصح بضرورة القيادة بحذر على الطرق المتأثرة بالغبار يوم الخميس، إضافة لضرورة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي والعيون خشية حدوث مضاعفات نتيجة الغبار.