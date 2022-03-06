"طقس العرب": عاصفة رملية مُعتبرة مُتوقعة على أجزاءٍ واسعة من الجزيرة العربية.. الأربعاء المقبل

أظهرت خرائط طقس العرب، عاصفة رملية مُعتبرة مُتوقعة على أجزاءٍ واسعة من الجزيرة العربية يوم الأربعاء المقبل، نظراً لعبور جبهة باردة على شمال السعودية مُرافقة لمنخفض جوي عميق.

وقال "طقس العرب": نظراً لضعف الموسم المطري ستكون التربة جافة ومُفككة، ذات حُبيبات وذرات صغيرة تزيد من العاصفة قوة.

وتوقّع أن يحدث ارتفاعٌ على درجات الحرارة في السعودية الأيام المقبلة، مع تأثر المناطق الشمالية بأول منخفض جوي خماسيني اليوم الأحد، ويكون الطقس دافئاً إلى حار نسبياً في مُختلف المناطق ولاسيما الوسطى والجنوبية.

وتنخفض درجات الحرارة في ساعات الليل ويكون الطقس أقل برودة من الايام السابقة، مع هبوب رياحٍ من اتجاهات مختلفة تكون جنوبية غربية نشطة السرعة الأحد، وتكون مصحوبة بهبات قوية وتكون مُثيرة للأتربة والغُبار ورُبما للموجات الغبارية.

والفرصة مهيّأة لتشكُّل سُحب رعدية محلية الطابع على مرتفعات أبها والطائف، ويحتمل هطول زخاتٍ محليةٍ طينية من الأمطار عشوائية على أقصى المناطق الشمالية.