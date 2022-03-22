"طقس العرب" : كُتلة هوائية باردة تندفع لشمال المملكة اعتباراً من اليوم

وكما توقع خلال يوم الخميس القادم، أن تتعمق كُتلة هوائية باردة لأنحاء واسعة من شمال المملكة, وصولاً إلى منطقة حائل تعمل على المزيد من الإنخفاض في درجات الحرارة، وبالتزامن مع ذلك يتزايد اندفاع تيارات هوائية حارة نسبياً من الجنوب، ونتيجة للفوارق الحرارية المُتوقعة تنشط الرياح الشمالية الغربية وتترافق بهبات قوية احياناً تتجاوز حاجز 70كم/الساعة في أجزاء من شمال وغرب المملكة تُثير الأتربة والغبار في بعض المناطق.