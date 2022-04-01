طقس اليوم: رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.