طقس اليوم.. عاصفة ترابية متوقعة وهطولات بالمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- عاصفة ترابية؛ حيث تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45كم/ساعة، على أجزاء من مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف).
ويستمر تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقتي الشرقية والرياض؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق: (جازان، عسير، الباحة*.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر، جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.