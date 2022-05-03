طقس اليوم.. عاصفة ترابية متوقعة وهطولات بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر، جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.