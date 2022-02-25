طلاب السعودية يعتلون عرش جودة المحتوى بـ"هيلثكون الصحة الخليجي"

فاز فريق طلاب السعودية بجائزة أفضل جودة محتوى لـ"حملة المخدرات"؛ وذلك ضمن فعاليات "هيلثكون" التي نظمها مجلس الصحة الخليجي لمدة ثلاث أيام في دبي، ضمن مبادرات إكسبو 2020 في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكان جميع الطلاب من دول المجلس قد قدمّوا أفكارهم الإبداعية، أمس الخميس، أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها، حيث فاز بجائزة هيلثكون الرئيسية في موسمه الأول طلاب مملكة البحرين لـ"حملة خطورة السجائر الإلكترونية"، فيما حصد فريق طلاب السعودية جائزة أفضل جودة محتوى لـ"حملة المخدرات"، وجاء فريق طلاب قطر بجائزة أفضل فكرة إبداعية لـ"حملة خطورة السجائر الإلكترونية".

وفاز فريق طلاب عُمان بجائزة أفضل فكرة إبداعية لتغيير السلوك لـ"حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن"، وحصل طلاب الإمارات بجائزة أفضل عرض بصري لـ"حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن"، وفاز فريق طلاب الكويت بجائزة روح الفريق لـ"حملة المخدرات".

وتم تسليم الجوائز للطلاب الفائزين من قبل الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي، وسليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة الخليجي، ونايف أسعد الجشعم -مدير إدارة التموين- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي.

وكان مجلس الصحة الخليجي قد اختتم، أمس الخميس، فعاليات "هيلثكون"، التي عكف جميع الطلاب من جميع دول الخليج فيها خلال الثلاثة أيام الماضية على الخروج بأفكار إبداعية للحملات الثلاث المقررة سابقاً وهي: حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الإلكترونية، وحملة المخدرات.