طلاب المدينة الجامعية بحائل يشتكون من "جمال سائبة" في طريقهم

واستغربوا الصمت الرهيب من أمانة المنطقة، بالرغم من إبلاغهم مرات عدة، بوجود تلك الإبل على الطريق وداخل النطاق العمراني وتمكين ملاكها من تركها سائبة ترعى داخل الحي وعلى الطريق وتتحرك بحريتها وإن كان معها راعٍ، موضحين أنه لن يتمكن من صدها في بعض الأحيان عن الطريق، عند محاولتها تجاوزه للجهة المقابلة.