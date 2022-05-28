طلاب المدينة الجامعية بحائل يشتكون من "جمال سائبة" في طريقهم

عبّر عدد من طلاب ومنسوبي المدينة الجامعية بحائل، عن استيائهم من تجاهل أمانة المنطقة، لوجود حظائر للإبل بالقرب من طريق "حائل- المدينة الجامعية"، غرب إستاد التعليم الرياضي.
واشتكوا من أن سكوت أمانة المنطقة، ساهم بخلق خطر يؤرق عابري ذلك الطريق من الطلاب والموظفين الذين يزيد عددهم على 20 ألف فرد يسلكونه يوميًا، ما يجعلهم عرضة لحوادث قاتلة أو إصابات خطرة، ستبرئ الأمانة نفسها منها.
وأوضحوا، أن تلك الإبل أصبحت حديث عابري الطريق وأسرهم التي تنتظرهم في كل ذهاب أو إياب يعبرون الطريق بترقب وخوف.
وأكد سالكو الطريق أن مالكي الإبل لم يعيروا الأمر أي انتباه لما يمكن أن تسببه هذه الإبل من خطر على حياة الطلاب والموظفين بالجامعة والعابرين للطريق إلى القاعدة أو حتى الجوف.
واستغربوا الصمت الرهيب من أمانة المنطقة، بالرغم من إبلاغهم مرات عدة، بوجود تلك الإبل على الطريق وداخل النطاق العمراني وتمكين ملاكها من تركها سائبة ترعى داخل الحي وعلى الطريق وتتحرك بحريتها وإن كان معها راعٍ، موضحين أنه لن يتمكن من صدها في بعض الأحيان عن الطريق، عند محاولتها تجاوزه للجهة المقابلة.
وطالب سالكو الطريق، الجهات المسؤولة والمعنية بترحيل تلك الحظائر وعدم إلزام مالكي الإبل بحجزها داخل الحظيرة فقط، مشيرين إلى أنه لو كانت داخل ملكهم، فقد يتم ذلك لمدة معينة وقت المراقبة المشددة، ويطلق سراحها بعد ذلك، ليعود الخطر.