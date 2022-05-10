طلاب: زيارتنا للمعرض الدولي للتعليم 2022 ساعدتنا في اكتشاف تخصصاتنا مستقبلاً

عبر عدد من طلاب مدارس التعليم العام عن سعادتهم بزيارة المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، بالرياض، مبدين إعجابهم بما شاهدوه من عروض الجامعات والمدارس المشاركة بالمعرض والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال الطالب هاشم خلدون في الصف السابع لسبق " أعجبني كثيراً حضور عدد كبير ومتنوع من الجامعات والمدارس المحلية والأجنبية وأتيحت لنا الفرصة للتعرف عليها والإحاطة بتفاصيل أكثر عن تخصص طب الجراحة إذ إن شغفي وطموحي من الصغر أن أصبح طبيباً جرّاحاً".
فيما عبر أحد الطلاب عن طموحه بأن يصبح مهندساً معمارياً في المستقبل، مبدياً اهتمامه بمستوى الاختلاف والتميز والإبداع في المناهج الدراسية والتعليمية والمعرفة والعلوم التي تقدمها الجامعات والمدارس المشاركة في المعرض مما ساعده في تحديد أولوياته في هذه المرحلة من خلال الاجتهاد في دروسه وتنظيم وقته لتحقيق طموحه في مجال الهندسة المعمارية.
هذا وتختتم غداً الأربعاء أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ (8-11 مايو 2022م)، بمشاركة وزراء وخبراء التعليم وأكثر من 260 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من 23 دولة حول العالم.