طلاب: زيارتنا للمعرض الدولي للتعليم 2022 ساعدتنا في اكتشاف تخصصاتنا مستقبلاً

فيما عبر أحد الطلاب عن طموحه بأن يصبح مهندساً معمارياً في المستقبل، مبدياً اهتمامه بمستوى الاختلاف والتميز والإبداع في المناهج الدراسية والتعليمية والمعرفة والعلوم التي تقدمها الجامعات والمدارس المشاركة في المعرض مما ساعده في تحديد أولوياته في هذه المرحلة من خلال الاجتهاد في دروسه وتنظيم وقته لتحقيق طموحه في مجال الهندسة المعمارية.