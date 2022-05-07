طلاب وطالبات المدارس والجامعات يعودون إلى مقاعد الدراسة غدًا

وبذلت وزارة التعليم جهودًا كبيرة خلال العام الدراسي الحالي في توفير بيئة مدرسية آمنة، ومعزّزة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية، في إطار منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، إضافة إلى أولياء الأمور ودورهم البارز في مشاركة أبنائهم وتحقيق مبدأ التكامل مع الجميع.