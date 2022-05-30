طلاب وطالبات المملكة يُتمّون أداء الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA 2022

واستمر تطبيق الدراسة إلكترونياً في عددٍ من مدارس التعليم العام على مدار يومين من 29 حتى 30 مايو، مستهدفة معارف الطلبة في كل من المهارات الرياضية بما نسبته 70%، والمهارات اللغوية بما نسبته 30% موزعة بين مُقرّري القراءة والعلوم.