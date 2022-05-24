طلاب وطالبات المملكة يستعدون لأداء الدراسة الدولية لتقييم الطلبة PISA 2022

يستعد عدد من طلاب وطالبات المملكة، يوم الأحد المقبل، لأداء الدراسة الدولية PISA 2022، بمشاركة 600 ألف طالبٍ وطالبة على مستوى العالم، ممّن بلغت أعمارهم 15 عامًا، موزعين على 79 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED.