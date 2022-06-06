طلاب وطالبات تعليم الرياض يؤدون الاختبارات الوطنية "نافس"

جدير بالذكر أن الاختبارات الوطنية "نافس" ترتبط بشكل مباشر بأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من رؤية 2030؛ حيث تقدم نتائج هذه الاختبارات وصفًا واقعيًّا لمستوى التحصيل التعليمي في القراءة والرياضيات والعلوم؛ بوصفها جزءًا من عمليات ضمان الجودة وتقوم على فكرة التقويم من أجل التطوير والتحسين وصولًا إلى رفع كفاءة التعلم.