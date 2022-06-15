طه: هدفنا الارتقاء بالتجارة البينية بين أعضاء التعاون الإسلامي إلى نسبة 25%

وقال الأمين العام: "آمل وأدعو الله أن يسهم هذا المعرض بشكل فعال في رفع نسبة التجارة البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي من 18% في عام 2021 إلى 25% بحلول عام 2025م"، داعيًا جميع وكالات ترويج التجارة لمواصلة التعاون مع أسرة منظمة التعاون الإسلامي بأكملها؛ من أجل بلوغ هذا الهدف القابل للتحقيق.