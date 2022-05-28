طوابير السيارات "الصباحية" أمام أكشاك القهوة.. "هوس" أم "برستيج" شبابي مستورد؟

هذا ما يحدث حالياً في حياة كثيرٍ من الشباب السعوديين "ذكوراً وإناثاً"، الذين يعتقدون أن "كوب القهوة" أصبح أحد أهم المتطلبات، فما العلاقة التي تربط بين الشباب السعوديين وأكواب القهوة الصباحية؟

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة حول أعداد "أكشاك" القهوة في مناطق المملكة، إلا أن انتشارها بات ملحوظاً على الطرق السريعة، والشوارع الرئيسة، وفي بعض الأحياء.