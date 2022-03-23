"طوارئ التخصصي" بالرياض تستقبل 140 ألف مريض سنوياً

كشف المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد الفياض، عن أن قسم طب الطوارئ بالمستشفى يستقبل نحو 140 ألف مريض سنوياً، لافتا إلى أن العديد من المرضى في حالة ما قبل وما بعد زراعة القلب والرئة والكلى والكبد، والبعض الآخر في مراحل مختلفة من العلاج الكيميائي، بينما العديد من المرضى يعانون من أمراض استقلابية وخلقية نادرة.