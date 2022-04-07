طوارئ مستشفى "سليمان الحبيب" بالسويدي ينقذ شابًّا من بتر الساعد الأيسر

واستطرد "العلي" أن الفريق الطبي المعالج بقسم الطوارئ بدأ بالإجراءات الطبية، مع تفعيل فريق الإصابات المكون من "استشاريي طب الطوارئ، والجراحة العامة، والعظام، واستشاري التخدير، والأخصائيين، وتمريض قسم الطوارئ، بالإضافة إلى استشاري قسم الأشعة"؛ حيث تحرك هذا الفريق سريعًا وقام بإنعاش المصاب وفقًا للمعايير الطبية المعروفة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، كما نقل للمريض "4" وحدات دم، وكمية مماثلة من البلازما والسوائل؛ في إجراء يهدف إلى رفع ضغط الدم وتعويض النزيف، وفي تلك الأثناء قام فريق العظام بتثبيت اليد اليسرى بجبائر مؤقتة لإبقائها على الوضع الصحيح، وللمحافظة على ما تبقى من التروية الدموية والأعصاب.