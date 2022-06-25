طوارئ مستشفى سليمان الحبيب ينقذ شابيْن تعرَّضا لإصابات خطرة في حادث مروّع

ولفت إلى أن الحالتين أُخضعتا بعد ذلك إلى التصوير الطبقي، ومن ثم سارع الفريق الطبي بدراسة ملفهما في ضوء نتائج التشخيصات الطبية، ووضع خطة علاجية عاجلة، حيث تم نقل أحدهما لقسم العناية المركزة، والآخر إلى غرفة العمليات مع كامل الفريق الجراحي متعدّد التخصصات، حيث أجريت له عملية إزالة للطحال، قبل أن يحوّل للعناية المركزة، التي خرجا منها بعد استقرار حالتهما، وفصلهما عن التنفس الاصطناعي إلى غرف التنويم العادية.