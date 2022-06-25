طوارئ مستشفى سليمان الحبيب ينقذ شابيْن تعرَّضا لإصابات خطرة في حادث مروّع

نجح فريق طبي بمركز الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي في إنقاذ شابيْن "عشرينيين" من الموت المحتم، بعد تعرُّضهما لحادث مروري مروّع، تسبّب في إصابة الأول بتمزق بالطحال ونزيف بالبطن والآخر بنزيف في الرأس وكدمات بالرئة.
وقال الدكتور عماد العيشات؛ رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، إن الشابيْن أُسعفا بوساطة فرق الهلال الأحمر وهما في حالة غيبوبة وإصابات بالبطن ونزف بالرأس، إضافة إلى إصابات أخرى متفرقة.
وأضاف العيشات؛ أن الفريق الطبي المعالج بقسم الطوارئ بدأ بالإجراءات الطبية، مع تفعيل فريق الإصابات المكون من "استشاريي طب الطوارئ، والجراحة العامة، والعظام، واستشاري التخدير، وأخصائيي وطاقم تمريض قسم الطوارئ"، إضافة إلى استشاري الأشعة"، حيث تحرّك هذا الفريق سريعاً، وقام بإنعاش المصابين وفقاً للمعايير الطبية المعروفة، ووضعهما على جهاز التنفس الصناعي.
وتابع، نُقل للمريضين "4" وحدات دم، في إجراءٍ هدف إلى رفع ضغط الدم وتعويض النزيف، وفي الأثناء قام فريق العظام برد خلع الكتف للمصاب الأول وتركيب جبائر مؤقتة لإبقائها على الوضع الصحيح، وللمحافظة على ما تبقى من التروية الدموية.
ولفت إلى أن الحالتين أُخضعتا بعد ذلك إلى التصوير الطبقي، ومن ثم سارع الفريق الطبي بدراسة ملفهما في ضوء نتائج التشخيصات الطبية، ووضع خطة علاجية عاجلة، حيث تم نقل أحدهما لقسم العناية المركزة، والآخر إلى غرفة العمليات مع كامل الفريق الجراحي متعدّد التخصصات، حيث أجريت له عملية إزالة للطحال، قبل أن يحوّل للعناية المركزة، التي خرجا منها بعد استقرار حالتهما، وفصلهما عن التنفس الاصطناعي إلى غرف التنويم العادية.
جديرٌ بالذكر أن مركز الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية السريعة والدقيقة لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة، على مدار الساعة، حيث يعمل هذا المركز بالنظام الرقمي الكامل بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بإيقاعٍ أسرع، من خلال مجموعة من أفضل الكفاءات الذين لديهم خبرات طويلة في الإنعاش القلبي والتعامل مع الأزمات القلبية والحوادث ومختلف الإصابات.